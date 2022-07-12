روسيا تسجل أول إصابة بجدري القرود.. شاب قادم من أوروبا

أعلنت مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان «روس بوتريب نادزور»، صباح اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

أول أصابة بجدري القرود فى روسيا

وقالت «روس بوتريب نادزور»، في تقريرها، إن الحالة المصابة بفيروس جدري القرود، لشاب عاد من أوروبا، وتقدم إلى إحدى المؤسسات الطبية الروسية، وتبين أن المصاب يعاني من طفح جلدي مميز، حيث جاء في التقرير أن المرض خفيف ولا يمثل خطرا على حياة المريض، وأن الحالة معزولة الآن في مؤسسة طبية.

جدري القرود

يذكر أن مرض جدري القرود، هو مرض فيروسي يتسبب فى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات جلدية، وقد أبلغت أكثر من 50 دولة عن تفشي المرض على أراضيها، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 7600 حالة.