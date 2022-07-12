محافظ الشرقية: نفذنا 862 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، مثل رصف الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي استفاد منها مركزا واحدا في المرحلة الأولى، وهو «الحسينية»، أكبر مراكز المحافظة بواقع 31% من مساحتها، حيث يتكون من 10 وحدات محلية و41 قرية، وهو ما يدل على حجم الأعمال الذي كانت تتم به.

تنفيذ 862 مشروعا

وأضاف نائب محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه جرى تنفيذ نحو 862 مشروعا مقسمل على كل القطاعات الخاصة بالمبادرة، سواء كانت صرف صحي، مياه شرب، غاز طبيعي، اتصالات، كهرباء، أو رصف، وفي المشروعات الإنشائية هناك الأبنية التعليمية والوحدات الصحية والإسعاف ومراكز الشباب والبريد والمجمعات الحكومية والمجمعات الزراعية.

استثمارات بـ28 مليار جنيه

وتابع نائب محافظ الشرقية، أنّ تكلفة الاستثمارات للخدمات المقدمة للمواطن على مستوى المحافظة تصل إلى 28 مليار جنيه في الفترة الماضية، وبلغ حجم استثمارات مشروعات حياة كريمة 7 مليارات جنيه، موضحًا أن 5 مراكز ستستفيد من المرحلة الثانية، منها ديرب نجم وفاقوس وأبو حماد، وسيكون حجم الأعمال فيها ضخما خلال الفترة المقبلة.