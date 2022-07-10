«حياة كريمة»: تطوير شامل بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي

قال الدكتور محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تقديم الخدمة بجودة عالية تليق بالأسر الموجودة بالقرى والنجوع في مختلف أرجاء مصر، لافتًا إلى أن الصندوق دائمًا ما يبحث عن الشريك الذي لديه القدرة على تكميل وتجميل الصورة.

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارة التضامن بالمشروع

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أن وزارة التضامن الإجتماعي شريك أساسي في مشروع حياة كريمة، سواء في تحديد الأسر المستهدفة، أو في تقديم دراسات للحالات المستهدفة، لتوفير أدوات مختلفة لتغيير حياة الناس، لافتًا إلى أنه على مدار شهر ونصف كان يتم وضع اللمسات الأخيرة في مشروع التنمية المستدامة لقرية سيدي عبدالرحمن، منوهًا بأن الدولة لديها اهتمام كبير بالساحل الشمالي الغربي، من خلال إعطاء المستثمرين فرصة ثانية لعمليات التطوير الشامل في الساحل الشمالي الغربي.

تطوير شامل بقرية سيدي عبدالرحمن

ولفت المتحدث الرسمي بإسم صندوق تحيا مصر إلى أن التطوير بمنطقة الساحل الشمالي الغربي كان دائمًا ما يقتصرعلى الخط الخاص بالقرى السياحية، إلا أن توجه القيادة السياسية الآن بالعمل على الجانب الآخر للساحل الشمالي من خلال قرية سيدي عبد الرحمن و28 نجع تابع لمركز العلمين.

افتتاح مرتقب لمشروعات خاصة بالتعليم

وأكد مختار أن التطوير يشمل مشروعات خاصة بالتعليم والشباب والرياضة والصحة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، لافتًا إلى إقامة إفتتاح قريبًا لتعريف المواطنين بالفكر الذي قام عليه العمل بصندوق تحيا مصر بهذا المشروع.

أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا مصر

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر إلى أنه كل عام يتم التأكد من قدرة صندوق تحيا مصر على إدارة الموارد المتاحة، المتوفرة من كل شركاء صندوق تحيا مصر، لافتًا إلى أن الأرقام القياسية المستمرة التي يحققها الصندوق هي شهادة مستحقة لكل شخص شارك في هذا المشروع الضخم حتى لو بجنيه.