قوافل «حياة كريمة».. أجهزة وأثاث وملابس للأكثر احتياجا في 3 محافظات

قال الدكتور محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إنه جاري العمل منذ أكثر من أسبوع في قوافل صندوق تحيا مصر بالوجه القبلي والبحري، لافتًا إلى أن الصندوق يستهدف إسعاد المصريين بالعيد من خلال الدعم الغذائي أو توفير الملابس.

قوافل حياة كريمة بالبحيرة والجيزة وأسوان

وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أنه تم توجيه قوافل للبحيرة والجيزة وأسيوط وأسوان، فضلا عن توجيه قوافل أخرى إلى المحافظات الحدودية بدير سانت كاترين وسيدي براني.

330 منزلاً جديدًا كامل التجهيز والفرش والأجهزة الكهربائية ببني سويف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر أن الجهود المبذولة من قبل صندوق تحيا مصر تستهدف إسعاد المصريين بإقامة المشروعات التي تساهم في تحقيق هذه السعادة، لافتًا إلى تسليم 330 منزلاً جديدًا كامل التجهيز والفرش والأجهزة الكهربائية خلال الأسبوع الماضي بقرية الحيبة ببني سويف.

تعاون إستراتيجي للشركات المصرية في توفير أجهزة وأثاث وملابس جديدة للأسر الأكثر احتياجا

ولفت إلى أن قافلة «حماية اجتماعية»، تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى توفير اللحوم والخضروات والمعلبات، إلى جانب 12 قطعة ملابس جديدة لكل أسرة، مؤكدًا أن مبادرة دكان الفرحة توفر الملابس الجديدة والأثاث للأسر، مشيدًا بالتعاون الإستراتيجي للشركات المصرية مع صندوق تحيا مصر.