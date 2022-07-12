إزالات فورية لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة مستمرة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظا على الأرضي الزراعية من التبوير، لافتا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وإحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

تنفيذ إزالة فورية

وأشار محافظ أسيوط في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ إزالة فورية سقف الدور السادس وعمدان الدور السابع العلوي شارع سلامة حجازي، تقسيم كدواني بحي شرق أسيوط، خلال حملة أشرف عليها أيمن محروس رئيس حي شرق وبمشاركة الشاذلي محمد نائب رئيس حي شرق ومسئولي الإشغالات والإزالات بالحي وتم تحرير المحضر اللازم للمخالفين.

كما ترأس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات في المهد قبل تفاقمها بنطاق قرى المركز فور رصدها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات، وذلك خلال حملات بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

تعديات على أرضٍ زراعية

كما ترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم حملة لإزالة بعض التعديات على ارض زراعية بقرية المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وبمشاركة مصطفى على نائب رئيس المركز، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، لافتا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها.

تشكيل غرفة عمليات

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بالتعديات على الأرضي الزراعية أو أي مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق «تليجرام» رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.