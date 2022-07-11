إزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

المتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الأضحى

ووجه محافظ أسيوط بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، لافتًا إلى أنه سيجري التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأي تعد جديد ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط عددًا من الحملات لإزالة محاولات البعض للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي بنطاق 3 مراكز بالمحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف، الحالة الأولى هي محاولة بناء على أرض زراعة بقرية منشأة خشبة التابعة للوحدة المحلية المنشأة الكبرى، وتم الإزالة حتى سطح الأرض.

وفي الحالة الثانية جرى إزالة بناء سور بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بقرية مير، بينما الحالة الثالثة محاولة صب قواعد خرسانية بمنطقة التأمين الصحي بمدينة القوصية، وتم وقف أعمال البناء وإزالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تحت إشراف هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية.

وفي مركز البداري، قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، بحملة لإزالة عددا من التعديات تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، حيث تم إزالة وفك شدة خشبية للدور الأول علوي لمنزل بقرية تل زايد، كما تم إزالة عدد 2 فسقية تعدي على جبانات نجع العرب بالعقال البحري، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة فورية بمركز الغنايم

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الغنايم، من التصدي لتعديات على أراضي أملاك دولة، وذلك خلال حملة برئاسة خالد عويس، رئيس مركز ومدينة الغنايم، وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي أملاك الدولة، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، حيث تمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.