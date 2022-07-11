حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى بالشرقية

شنت أجهزة محافظة الشرقية، حملات مكبرة لرصد مخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك البناء دون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منع أي تعديات على الأراضي الزراعية

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، بإزالة في المهد بقرية خلوة أبو مسلم على مساحة 70 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتصدي لبناء مخالف بالوحدة المحلية بالجُديدة بقرية ميت بشار على مساحة 150 مترا، وتمت إزالة المخالفة ورفع الخشب والحديد في المهد قبل الصبة.

وفي قرية كفر أسعد منصور، تم التصدي لمحاولة صب سقف دور تاني علوي بالقرية على مساحة 80 مترا داخل الحيز العمراني للقرية التابعة للوحدة المحلية بالسعديين، وتم التحفظ على جميع أنواع البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز بلبيس، قامت الوحدة المحلية بالزوامل، بإزالة حالتي تعدي بجمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية التابعه لوحدة الزوامل، الحاله الأولى عبارة عن إزالة في المهد لسور من الدبش الأبيض على مساحة 300 متر طولي وارتفاع 5 أمتار وعلى مساحة مسطحه حوالي 3 أفدنة تقريبا.

والحالة الثانية، تم إزالة سور من الدبش الأبيض على مساحة 100 متر طولي تقريبا وبإرتفاع 5 أمتار وعلى مساحة مسطحة 5 أفدنة تقريبا، وتمت الإزالة بواسطة رجال ومعدات الوحدة ومعدات خاصة، وتم التحفظ على بعض مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن صبة سقف دور ثاني علوي ببندر بلبيس بحي السوق، على مساحة 50 مترا، وتمت الإزاله كليا للشدة الخشبية والتحفظ على الخلاطه بديوان عام المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.