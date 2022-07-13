الفاو: انخفاض أسعار القمح 5.7% في يونيو بسبب الإنتاج الروسي

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجع طفيف خلال الشهر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 154.2 نقطة خلال شهر مايو الماضي بانخفاض قدره 2.3% عما كان عليه خلال مايو الماضي، بينما ظل المؤشر أعلى مما كان عليه في يونيو 2021 بنسبة 23.1%.

المنظمة: التراجع بسبب تراجع الأسعار الدولية

أوضحت المنظمة أن هذا التراجع يعكس انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر مقارنة بارتفاع أسعار الألبان واللحوم، بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في يونيو الماضي بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بشهر مايو، مشيرة إلى أنه ما يزال الأعلى بنسبة بلغت 27.6% من مستواه في يونيو 2021.

وفيما يتعلق بالقمح أكدت المنظمة تراجع الأسعار الدولية بنسبة 5.7% في يونيو، لكنها بقيت أعلى بنسبة 48.5% من قيمتها قبل عام من الآن، وذلك التراجع يعود إلى توفر القمح من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان نصف الكره الشمالي، وتحسّن في أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسية وكذلك ارتفاع التوقعات حول الإنتاج لروسيا، وانخفاض الأسعار الدولية للحبوب الخشنة مثل الذرة وفول الصويا بنسبة 4.1% والتي بقيت أعلى بنسبة 18.4% من مستوياتها في وقت سابق من العام.

أسعار الذرة انخفضت بنسبة 3.5%

أما أسعار الذرة فانخفضت بنسبة 3.5% من شهر لآخر بسبب ارتفاع الكميات الموسمية المتاحة في كل من دول الأرجنتين والبرازيل وما طرأ من تحسّن أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

اشارت المنظمة إلى أنه بلغ متوسط المؤشر لأسعار الزيوت النباتية 211.8 نقاط في يونيو، أي بتراجع نسبته 7.6% من شهر لآخر، أما الأسعار العالمية لزيت النخيل فانخفضت بفضل ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية وتوقعات ارتفاع العرض من إندونيسيا. كذلك انخفضت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس وزيت الصويا نتيجة لانكماش الطلب العالمي على الواردات في أعقاب ارتفاع الأسعار.