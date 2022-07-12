إصابة شاب بكسر بالجمجمة في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بسوهاج

أصيب شاب بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بعدة إصابات جراء حادث تصادم بالمركز.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بوجود حادث سير ومصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وجود مصادمة ومصاب دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة المدعو «حمادة. ف. أ»، 44 عاما، سائق، ويقيم بندر دار السلام بمحافظة سوهاج، قد اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة بخارية قيادة المدعو «محمود. ع. ث»، 31 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقد نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخاريه باشتباه كسر بعظام الجمجمة والركبة اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم مقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه ولا يمكن استجوابه حاليا، وذلك وفقا للتقرير الطبي عقب تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

اعتراف قائد السيارة

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم أنه قد اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها وفوجئ بالشباب أمامه وأم يستطع مفتداته، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.