بالأسماء.. إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم في الواسطى ببني سويف

أصيبت 4 سيدات، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجة بخارية مع «توك توك» أعلى كوبري الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بلاغ بحادث تصادم أعلى كوبري الواسطى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم دراجة بخارية مع «توك توك» أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لنقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارتا إسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى

وانتقلت سيارتا إسعاف من مرفق بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، إلى محل الواقعة لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابات في الحادث

وتسبب الحادث في إصابة كلا من «نوال عبدالشافي محمد»، 57 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، «علا كامل عبدالعزيز»، 46 سنة، مصابة بكدمات بالذراع الأيمن، «نورا دياب عبدالعزيز»، 36 سنة، مصابة بسحجات بالجانب الأيسر وكدمات بالرأس، و«هيام دياب عبدالعزيز»، 38 سنة، مصابة بكدمات بالرأس، وجميعهن مقيمات بجزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى.

وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.