روتانا تؤجل حفل ميريام فارس لأجل غير مسمى بسبب المسرح

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تأجيل حفل النجمان اللبنانيان ميريام فارس وفارس كرم الذي كان من المقرر أن يقام في التاسع من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب مشكلات في المسرح.

حفل ميريام فارس وفارس كرم كان سيقام فى مسرح ليالينا

قالت روتانا في بيانها الرسمي الذى ارسلته لوسائل الاعلام «نأسف لإبلاغ زوارنا أنه بسبب عدم جهوزية المسرح من قبل المقاول المنفذ سيتم تأجيل حفل الفنانة ميريام فارس والفنان فارس كرم الذي كان مقرراً في ٩ يونيو ضمن حفلات موسم جدة"

كانت الفنانة أصالة قد أحيت حفلا مؤخرا ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي وقدمت خلال الحفل فقرتين غنائيتين، الأولى غردت فيها بأغانيها المصرية، فغنت: (شكرا، بعدك عني، بنت أكابر، سؤال بسيط، خانات الذكريات، سامحتك، على رمش عيونها (وديع)، جابوا سيرته، اكتر، وختمتها بميدلي سوري).

اما الفقرة الثانية فقدمت فيها اصالة اغانيها الخليجية: يا خي اسال، اشتقت لك، سوي، شموخ عزي، سواها قلبي، حنين، كان يهمني، حزين (اغنية المطربة احلام)، سلطان المحبة، يا مثبت، عقوبة، خدني لك، حضره الموقف، غمض عيونك، ذاك الغبي، عاش سلمان).

أصالة أحيت حفلا في جدة على مدار وصلتين

كما قدم عدد من الفنانين المصريين حفلات غنائية ضمن موسم جدة الغنائي كان ابرزهم احمد سعد وحسن شاكوش وعمر كمال وبهاء سلطان، ومؤخرا قدم رامي صبري وتامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا هناك احتفالا بالمصريين والعرب في مدينة جدة السعودية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا هناك خلال الفترة المقبلة.