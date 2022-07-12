بـ«كيرة والجن» و«ولاد رزق 2».. أحمد عز صاحب أعلى إيراد يومي في السينما

يواصل فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، تصدّر إيرادات أفلام عيد الأضحى، بتحقيقه لـ46 مليون جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء تحقيق الفيلم لـ7 ملايين و646 ألفًا و48 جنيهًا في ثالث أيام العيد، أمس، ليجعله يحتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، إذ احتل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» للمخرج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، المركزين الأول والثاني وقت عرضه في عام 2019.

بتاريخ 11 أغسطس لعام 2019، حقق فيلم «ولاد رزق 2» 8 ملايين و401 ألف و929 جنيهًا، ليصبح هذا الرقم أعلي إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، ولم يمر يومين (13 أغسطس) ليحصد الفيلم نفسه 7 ملايين و969 ألفًا و881 جنيه، ليعد هذا الرقم ثاني أعلي إيراد يومي في تاريخ السينما.

أبطال فيلم «ولاد رزق 2»

وشارك في بطولة «ولاد رزق 2» عمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، خالد الصاوي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ونسرين أمين، عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم يسرا، وأصالة، وغادة عادل، وإياد نصار وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة إيرادات فيلم «كيرة والجن» خلال الأيام المقبلة، نظراً لوجود إقبال جماهيري عليه من مختلف الأعمار، وذلك بعد إشادة النقاد والجمهور بمستواه الفني رغم وصول مدة عرضه لـ3 ساعات كاملة.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

وشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن» كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، وروبي، وأحمد كمال وكوكبة من النجوم، مأخوذ من رواية «1919» للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.