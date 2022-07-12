ختام دورة «أمن الطيران» للأشقاء السودانيين.. والمتدربون: شكرا لحفاوة الاستقبال

اختتمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، دورتها التدريبية تحت عنوان «إدارة نظم أمن الطيران»، التي أُقيمت في الفترة من 26 يونيو حتى 7 يوليو الحالي، للأشقاء في الطيران المدني السوداني، وذلك في مقر الأكاديمية ممثلة في مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران، في إطار حرص الشركة الوطنية مصر للطيران، على تنمية قدرات الكوادر البشرية للأشقاء في مختلف الدول العربية والأفريقية، من خلال دورات تدريبية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العملية والمهنية.

برامج تدريبية وخبرات

وقدّم الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في ختام الدورة التدريبية في القاعة الكبرى بالأكاديمية، التهنئة للمتدربين الذين يمثلون مختلف إدارات سلطة الطيران المدني السوداني، معربا عن اعتزازه بالأشقاء السودانيين، واستعداد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لتوفير جميع البرامج التدريبية وتقديم الخبرات لهم في مختلف أنشطة الطيران المدني، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.

وأكد رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنّ الأكاديمية قدّمت كل التيسيرات ووفرت الجو الملائم للأشقاء السودانيين لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة لهم.

صرح عريق في الطيران

وأعرب المتدربون السودانيون، عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل صرح عريق في مجال الطيران، وهو أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما وجّهوا الشكر للشركة الوطنية لحفاوة الاستقبال متمنين مزيدا من التعاون في المستقبل.

حضر حفل ختام الدورة التدريبية من جانب أكاديمية مصر للطيران للتدريب، محمد عبدالفتاح، مدير عام مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران، مصطفى عبدالعال، منسق التدريب في المركز، والدكتور مطراوي سيد، المحاضر المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، ومن جانب الوفد السوداني، حضر عادل عبده سعيد، مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران، وعلاء الدين حسن مدني، مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران بالمطارات الولائية بدولة السودان الشقيق.