ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المتهمون بينهم سيدة لها معلومات جنائية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط 3 أشخاص، بينهم زوجة أحدهم لها معلومات جنائية.

وتبين أن جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

المتهمون قاموا بإجراء عمليات سحب وإيداع للأموال

ووفق بيان وزارة الداخلية، فان أفراد التشكيل العصابي، قاموا بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقاموا بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.