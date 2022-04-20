المشدد 3 سنوات لصاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة مالك شركة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لحيازته مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

ضبط 17.73 جرام ميثامفيتامين بحوزة المتهم

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 224 لسنة 2022 جنايات قسم باب الشعرية، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «بهاء. س، 54 عامًا، مالك شركة» في يوم 21 يناير 2022، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأفادت تحريات المباحث، أنه عثر بحوزته على أكياس بلاستيكية تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر وميزان وهاتف جوال ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقرا بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والميزان لوزن الجواهر المخدرة والهاتف الجوال لتسهيل اتصاله بعملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 17.73 جرام.

الحبس 6 سنوات لبائعة وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة المخدرات في الموسكي

في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة بائعة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بحيازتها مواد مخدرة بقصد الاتجار، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 655 لسنة 2022 جنايات الموسكي، والمقيدة برقم 50 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن التهمة «رباب. م. 38 عامًا، بائعة»، في يوم 19 يناير 2022، أحرزت بقصد الاتجار «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلا عن مادة «البنزديازيين» الخاضعة لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، و«البنزوهيكسول» الخاضعة لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارتها والهاتف الجوال للاتصال بعملائها.