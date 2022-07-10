اعرف العائد الشهري لحساب التوفير من البنك الأهلي بعد تثبيت سعر الفائدة

بعد إعلان أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، نشر البنك الأهلي المصري تفاصيل سعر الفائدة على حساب التوفير شهريا، حيث يتم صرف العائد شهريا بنسبة 4.75%، ويتم فتح الحساب بمبلغ 500 جنيه.

سعر الفائدة شهريا على حساب التوفير

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

حساب توفير البنك الأهلي المصري

وأوضح البنك الأهلي المصري، في بيان سابق عنه، أنّ مميزات فتح حساب توفير، يتضمن وثيقة تأمين على الحياة مجانا لصاحب حساب التوفير، ويبدأ التأمين من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر، بحد أدنى 505 آلاف جنيه، وبحد أقصى للتأمين 100 ألف جنيه، كما يتم دفع مبلغ التامين وفق أقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

وأكد البنك الأهلي، أنّ من ضمن المميزات، إصدار محفظة فون كاش، معفاة من مصاريف الإصدار، ومصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة، ويتم احتساب الفائدة شهريا على أقل رصيد دائن خلال الشهر، والذي يزيد عن 3000 جنيه، ويتم تعلية العائد المحتسب على رصيد الحساب، وفق دورية صرفه وبطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

السياسات النقدية في البنوك المركزية

يذكر أنّ البنوك المركزية في دول العالم، استمرت في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين، مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.