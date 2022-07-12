إقبال على الشواطئ والمتنزهات في رأس البر.. الوحدة المحلية: توفير الخدمات كافة

تواصل يوم الثلاثاء، رابع أيام العيد المبارك، إقبال المصطافين على شواطئ رأس البر والمتنزهات، وسط أجواء من البهجة والفرح، وفضلت الأسر قضاء أوقاتها في الأماكن المفتوحة على شاطئ رأس البر، وسط تأمين المصطافين من رجال إنقاذ واسعاف وخيم للأطفال التائهين.

وشهدت الشواطئ العامة والخاصة، إقبالاً لافتاً، خاصة بعد وقت العصر، حيث توفر أجواء رائعة ومجانية وصحية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وخصصت إدارات الشاطئ العامة خيم لتجميع الأطفال التائهين، كما خصصت فريقاً مجهزاً بدراجات نارية يتجول في الشواطئ لمساعدة الزوار إذا احتاجوا للمساعدة، فضلاً عن فضلا عن فرق إنقاذ بطول الشاطئ.

زحام في الحدائق

ولاقت الحدائق العامة خلال أيام العيد إقبال كبير من الزوار، حيث اكتظت حدائق شارع النيل بالمواطنين لأن الأسر وخاصة الأطفال يفضلون الخروج مساءا للاستمتاع بإجازة العيد كاملة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلت الأسر الذهاب للشاطئ للاستمتاع بالبحر ونسيمه وهوائه النقي.

قمرية: رأس البر رجعت زى زمان

وقال مسعد قمرية، صاحب كافتيريا، إن الإجراءات التي اتخذتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمنع أتوبيسات وسيارات رحلات اليوم الواحد إلى الشاطئ، أدى لمنع التعديات والفوضى كل موسم بسبب الخيام العشوائية التي كانت تسئ للمظهر الحضاري.

وتابع، «بدأنا نستقبل زبون رأس البر بتاع زمان، الذي كان يفضل الهدوء والاستمتاع بالبحر».

وقال عصام أبو عيد، صاحب كافتيريا، إن الفوضى انتهت من رأس البر هذا العام وانتهت مشاهد الخيام وقيام المصطافين بتغيير ملابسهم على الشاطئ وأمام عشش وفيلات المواطنين، الذين كانوا يدخلون في مشكلات يومية مع المصطافين من رواد رحلات اليوم الواحد.

وأضاف، نستقبل حاليا رحلات لأسر تأتي للاستمتاع بيوم على الشاطئ وتقوم باستئجار شماسي وكراسي ومشروبات من الكافتيريا بما يساهم برواج في رأس البر، بينما الرحلات التي منعت في التي كانت تأتى بخيام ومأكولات ومشروبات، ولم تستفد منهم رأس البر سوى بالمخلفات والقمامة التي كانوا يتركونها ورائهم.

إقبال كبير

وقال وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من أهالي دمياط ومن المصطافين لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وأوضح «الشهاوي» أن شواطئ مدينة رأس البر تشهد حاليا إقبالا كبيرا من المواطنين، ويتواجد 110 منقذين على الشواطئ لتأمين نزول المواطنين للبحر، حيث تنتشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ منذ شروق الشمس وحتى غروبها هذا إلى جانب تواجد المعدات البحرية و تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 نقاط للإسعاف و33 برج إنقاذ، وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات وتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المدينة لتيسير الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.