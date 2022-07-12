وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى كفر صقر في الشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر.

جاء ذلك تزامناً مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية.

التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة الطبية

تفقد وكيل صحة الشرقية قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعمل صيدلية الطوارئ علي مدار الـ24 ساعة، وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة.

وكلف شوقي مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفيات بحصر المتغيبين وتحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضي، والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية بها، ومناقشة الأطباء وإدارة المستشفى علي خطة العلاج للمرضي وفقاً للتشخيص الطبي للحالات.

وحرص علي الاستماع إلى مرضي الغسيل الكلوي، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مدير المستشفيات بتوفير كيس دم لمريضة كلي تبلغ من العمر 40 عاما، وإرسال مندوب لإحضاره علي الفور بدلاً من الانتظار للغد، وقام وكيل الوزارة بتفقد أعمال التطوير التي تمت بسكن الأطباء بالمستشفى.

شكر على الدعم والتطوير

كما اجتمع بأعضاء اللجنة الأهلية بكفر صقر وسنجها، مقدماً لهم الشكر علي دعمهم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفى كفر صقر المركزي، وحميات سنجها، مشيداً بدورهم في إنشاء مبني الكلي الصناعي الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي، والذي تم التشغيل التجريبي له منذ عدة أسابيع، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لمبني الكلي، والمكون من دورين، ومبني علي مساحة 452م٢، لتوسعة ورفع كفاءة قسم الكلي، والذي يسع حالياً 48 ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من 30 ماكينة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشاد بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم المستمر من وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.