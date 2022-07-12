مراكز شباب الشرقية تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب

أكد محافظ الشرقية أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب، لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

استمرار استقبال الشباب في المراكز

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، التي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعابًا ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.