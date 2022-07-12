«بيطري الشرقية» يُشرف على ذبح 236 رأس ماشية

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

الإشراف على ذبح 104 أبقار و60 جاموساً

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح 236 أضحية ما بين (104 أبقار – 60 جاموس – 27 ضأن – 19 ماعز – 26 جمل)، وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

متابعة سير العمل

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.