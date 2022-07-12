عاصي الحلاني عن حفله في بيروت: ليلة من أحلى ليالي العمر

أحيا فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد فنادق بيروت بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور كامل العدد.

حفل عاصي الحلاني في لبنان كامل العدد

وحسب بيان صادر عن إدارة أعمال عاصي الحلاني، أشعل الفارس أجواء الحفل وقدم مجموعة من أغنياته الجميلة القديمة منها «بحبك وبغار»، إضافة إلى تقديمه الدبكة وأغنياته التي تحمل طابع البهجة، كما قدم في الحفل أغنيته الجديدة «ضحكة حبيبي» التي أشعلت حماس الجمهور الذى تواجد في الحفل.

وعلّق عاصي الحلاني، على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «ليلة من العمر في بيروت، ليلة من أحلى الليالي، لبنان الفرح والعز».

أغنية «ضحكة حبيبي» تتخطى 20 مليون مشاهدة

يُذكر أن أغنية النجم اللبناني عاصي الحلاني الجديدة «ضحكة حبيبي»، والتي طرحها قبل نهاية شهر يونيه الماضي، حققت ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة.