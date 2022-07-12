عاجل.. مصرع 3 وإصابة 10 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، في محافظة الشرقية، قبل قليل، أسفر عن إصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفات المختصة، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بتصادم أتوبيس وميكروباص في بلبيس

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تصادم أتوبيس وميكروباص، محملين بالركاب، على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 10 آخرين بكدمات وكسور وسحجات مختلفة، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثث المتوفين وبيان أسباب الوفاة، والاستعلام عن حالة المصابين وإمكانية سؤالهم.