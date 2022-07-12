محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مدينه الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً في قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصةً في ظل المشروعات الاستثماريه التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

ممشى على «بحر مويس» بمدينه الزقازيق

وأشار محافظ الشرقية، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة انتهت من إقامة ممشى على «بحر مويس» بمدينه الزقازيق، بطول 169 متراً، وبعرض 2.5 متر، وبتكلفة 4,2 مليون جنيه، في منطقة كفر الزقازيق بحري، حيث يشمل إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وأحواض زهور ومقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين، ليصبح متنفساً ومتنزهاً لهم يستخدم في الاستراحة، ويليق بأبناء المنطقة.

مشروعات للقضاء على الاختناقات المرورية

وأضاف محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات للقضاء على الاختناقات المرورية، وخلق محاور مرورية جديدة، وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، منها إنشاء كوبري «شرويدة» بتكلفة 330 مليون جنيه، وإنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان «العصلوجي» على خط «الزقازيق/ بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة» بمدينة الزقازيق، والمُقام بطول 405 أمتار، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير نفق «أبو الريش»، بتكلفة مليون جنيه.

وتابع أنه تم تطوير وإزدواج طريق «أبو حسين» بمدينة الزقازيق، بطول 1 كيلومتر، وعرض 21 متراً، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ليمثل محور مروري جديد يربط بين السيارات القادمة من اتجاه «الأحرار»، والقادم من القاهرة ومنيا القمح، مروراً بنفق «أبو الريش»، وصولاً إلى مناطق وسط المدينة، فضلاً عن بليط الشوارع الضيقة المتفرعة منه ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلي نقل سوق المواشي خارج مدينة الزقازيق، على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، للقضاء على الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأكمل المحافظ أنه تم رصف وتطوير شارع «الغشام»، بتكلفة 13 مليون جنيه، وإقامة ممشى سياحي على «بحر مويس»، بتكلفة 7 ملايين و300 ألف جنيه، من أمام ديوان عام المحافظة وحتى كوبري الجامعة، وتطوير منطقة «قناطر التسعة»، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وكذا تطوير ورصف حي الإشارة، ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق، ببلاط الإنترلوك، بتكلفة 14 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة حي الزهور، بإجمالي أطوال 1250 متراً، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتنفيذ أعمال توسعة وتغطية ورصف طريق «العشة»، الرابط بين طريق كفر أبو حسين وطريق الأحرار، بطول 900 متر، وعرض 16 متراً، ورصف شارع «الشهيد طيار» بمدينة الزقازيق، بطول 1.7 كيلومتر، والرابط بين منطقة الحسينية بالزقازيق وطريق الأحرار، بتكلفة 13مليون و500 ألف جنيه.

نفق أسفل السكة الحديد بتكلفة 150 مليون جنيه

وأضاف أنه يجري الانتهاء من أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بميدان عرابي بمدينة الزقازيق، بتكلفة 150مليون جنيه، وبدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع السطحيه أعلى النفق، والتي تربط بين شارع «فاروق» وشارع «التجنيد».

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، برصف شارع «طلبة عويضة»، وامتداد شارع «القومية»، وشارع «عمر بن الخطاب» بمنطقتي القومية وفلل الجامعة، بتكلفة 15 مليون جنيه، و رصف طريق دائري «الرملية»، الرابط بين امتداد شارع طلبه عويضه وطريق الزقازيق السنبلاوين الدائري، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وكذلك تطوير ميدان الصاغة وميدان المنتزه بتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الضيقة، بتكلفة مليون و343 ألف جنيه، وتغطية ورصف طريق «أبو حاكم»، الرابط بين مدينة الزقازيق وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، بطول 4.2 كيلومتر، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، واستبدال عدد من شبكات الصرف، وخطوط ومياه الشرب، التي يجري تنفيذها في العديد من المناطق بمركز ومدينة الزقازيق، سيتم إدراج مناطق أخرى، ليتم رصفها وتطويرها تباعاً.