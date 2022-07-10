إزالة فورية لـ12 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال العيد بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتكثيف حملات رصد ومتابعة ومنع كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعامل معها بشكل فوري في المهد، خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي حالة تعديات جديدة، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

الاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية ومجالس المدن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من خلال خطة متكاملة، على رأسها متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وشدد «القاضي» على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر، لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات، وهناك جهود مكثفة لإنهاء أشكال التعديات بالمحافظة في أقرب وقت.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، منها 11 حالة بمجلس قروي «بني أحمد»، وحالة بقرية «بنى محمد سلطان»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تباشر نيابة مركز المنيا التحقيق واستكمال الإجراءات.