مجازر المنيا تستقبل 1292 أضحية خلال أيام العيد

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار أعمال مديرية الطب البيطري في استقبال لحوم الأضاحي بالمجازر الحكومية، خلال رابع أيام عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث تم ذبح 1292 رأس ماشية متنوعة ما بين أابقار وجاموس وضأن وماعز، في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

فتح 38 مجزراً أمام المواطنين في عيد الأضحى

وأشار محافظ المنيا إلى أنه تم تخصيص 38 مجزراً حكومياً للعمل طوال أيام عيد الأضحى، لاستقبال الأضاحي الخاصة بالأهالي، وتقديم كافة الخدمات بالمجان، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

نحر 1146 رأس أبقار و104 جاموس

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم استقبال 1292 رأس ماشية متنوعة بالمجازر الحكومية، منها 1146 أبقار، و104 جاموس، و37 ضأن وجمال، و5 ماعز، مؤكداً استمرار العمل لاستقبال الأضاحي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

توزيع لحوم 60 عجلاً على الأكثر احتياجاً

وخصصت جمعية الأورمان 60 عجلاً بلدياً لذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجاًَ من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنيا، في جميع المناطق الأولي بالرعاية.

ووضع مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية.