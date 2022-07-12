ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة «توكتوك» في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على 3 متهمين بحوزتهم 50 تذكرة لمخدر الهيروين، لقيامهم بسرقة توكتوك بالإكراه من خلال إلقاء الشطة الحارقة على عين قائده بعد استدراجه لمنطقة مقطوعة بمركز العدوة.

بلاغ بسرقة توك توك

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمد حبشي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من إسلام فوزي، 29 عاما، فلاح، يتهم 3 أشخاص مجهولين بسرقة توك توك يقوده شقيقه الأصغر وليد، 14 عاما، طالب، بزمام مدينة العدوة، وسرقته بالإكراه ولاذوا بالهرب.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيدان حسن أبو طالب رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، وأحمد أبوشناف وكيل الفرع، وبتقنين الإجراءات القانونية وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة تبين صحه البلاغ.

المتهمون متورطون في قضايا جنائية سابقة

أكدت التحريات الأولية للمقدم محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «محمد.س.ح»، 27 عاما، وشهرته يؤنس، وشقيقه خالد، 25 عاما، فلاح مقيمان بمدينة العدوة، و«رضا.ح.ع»، 23 عاما، عاطل، مقيم بمركز العدوة، وتبين من خلال الكشف الجنائي اتهامهم في قضايا متنوعة منها حيازة واتجار في مواد مخدرة وسرقات متنوعة.

بسؤال المجنى عليه قال إنه كان يعمل ببندر العدوة وطلب منه المتهم الأول «يؤنس» توصيله إلى أحد العزب التابعة لمدينة العدوة، واستقل معه «توكتوك» وكان طريق فرعي ومظلم تماما وخالي من المارة وطلب منه التوقف لقضاء حاجته وسط الزراعات على الطريق وبعدها بدقائق معدودة ظهر شخصين وطلبا منه توصيلهما للمدينة فاخبرهما «معي راكب»، وعندما حضر المتهم من وسط الزراعات بعد قضاء حاجته جلس على الكرسي خلفي ووضع شطة بيديه على عينه، ثم قام المتهمان بالاستيلاء على «التوكتوك» بالإكراه ولاذوا بالهرب.

تم نصب عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي وعثر بحوزتهم على 50 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وسلاح فرد خرطوش وكمية من الذخيرة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان «التوكتوك» المسروق، وتحرر المحضر برقم 6567/2022 جنح مركز العدوة.