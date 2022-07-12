حملات نظافة وتجميل وإزالة أبنية مخافلة في أبو قرقاص وسمالوط بـ«المنيا»

واصلت المحليات جهودها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، في شمال المنيا، حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الرخاء التابعة لمجلس قروي العزيمة.

رفع تراكمات القمامة بقريتي منهري والكرم

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب محافظة المنيا، حملة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة نظافة وتجميل للشوارع الرئيسية والميادين العامة وتمهيد للطرق، لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، كما تم رفع تراكمات القمامة بقريتي منهري والكرم، وتم نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الغربي.

زراعة أشجار الزينة وتمهيد الطرق

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من تنفيذ أعمال تجميل مدخل قرية شلقام التابعة للمركز، حيث تم زراعة أشجار الزينة وتمهيد الطريق ورفع تراكمات القمامة والأتربة، وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، كما تم رفع تراكمات القمامة بنطاق قرى «أبطوجة – أبو العباس – بردونة».

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقرى، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، والعمل على استمرار أعمال تجميل للميادين العامة لاستقبال المواطنين، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية.