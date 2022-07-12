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تشكيل لجنة لفحص التعديات على الأراضي الزراعية بطريق مصر إسكندرية

كتب:

محمد ابو عمرة
05:37 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
تعديات - أرشيفية

تعديات - أرشيفية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال جهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعة بطريق مصر إسكندرية الزراعي، في جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للطريق بمحافظات القليوبية، والغربية، والدقهلية والبحيرة.

اتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعديين

ورصد وزير الزراعة، عددا من التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات الأربعة، حيث تواصل مع مديري مديريات الزراعة بهذه المحافظات، ومسئولي جهاز حماية الأراضي، ووجههم بالنزول الفوري والعاجل، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأمن؛ لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعديين.

وشدد القصير، على تشكيل لجنة عاجلة لفحص طريق مصر الإسكندرية الزراعي بالكامل، ووقف أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مع محاسبة المقصرين في هذا الأمر؛ لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات.

رئيس الوزراء يتابع جهود التصدي للتعديات 

وأكد وزير الزراعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدى للبناء على الأراضي الزراعية التي هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وثروة قومية للأجيال، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي متعدي على الأراضي الزراعية باعتبار هذا الأمر أمن قومي للبلاد.

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بقلم محمد ابو عمرة