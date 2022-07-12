الزراعة: 51 حملة مكبرة على أسواق اللحوم وتحصين 14 ألف رأس ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 49 من إصدار «الزراعة في كل مصر»، بالإنفوجراف والفيديو، لتوضيح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري.

تحصين 14 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وتضمن الإصدار، تنظيم مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسوق ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط طنين و603 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 14 ألف و371 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم عقد 9 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الحقول الإرشادية للمحاصيل والزراعات بنواحي المحافظة، كما تم عقد ندوة ارشادية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعات المختلفة، وتوعية المزارعين بكيفية مواجهة هذه التغيرات.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، حيث تم عقد اجتماع بجهاز حماية الأراضي لمتابعة التعديات خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك.

51 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 51 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم المرور على 459 من أسواق بيع اللحوم وتم ضبط طن و669 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وأكثر من 27 ألف جرعة ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 86 ندوة إرشادية و216 لقاء إرشادي، للتوعية بالمشروعات الزراعية القومية الكبرى والمبادرات التي تقدمها الدولة للمزارعين.

وتم المرور على المجازر المنتشرة بأنحاء المحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل المجازر وعملها بكامل طاقتها ومدي جاهزيتها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعا مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية، لمتابعة أعمال التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما واصلت المديرية أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث تم عقد ندوة حول منظومة كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة، كما شارك مدير المديرية في اجتماع مع محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة لمناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كما واصلت المديرية متابعة المزارع الإرشادية و الزراعات الصيفية جنوب بورسعيد، كما تم عقد ندوة إرشادية حول تحميل محصول السمسم علي محصول القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، هذا الأسبوع أيضا المرور على الإدارات الزراعية المختلفة، لمتابعة سير الأعمال بها، حيث تم التشديد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين، كما تم المرور على الحقول الإرشادية، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية وجهاز حماية الأراضي حيث تم التنبيه بضرورة متابعه أعمال حماية الأراضي بكافة النواحي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم حقل لمحصول السمسم المحمل على القطن، كما تم بدء الرش الدوري الوقائي للقطن، كما كثفت المديرية حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: إطسا، ابشواى، طامية.

كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة قنا أول حقل إرشادي لزراعة قصب السكر بنظام الشتل والري الحديث بقرية المخادمة بمرافقة محافظ قنا، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، حملات المرور على اسواق الماشية بنواحي المحافظة، وتنفيذ اعمال التقصي الوبائي، وتنفيذ اعمال تحصين الماشية، وتوعية المربيين.

بينما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عمليات توريد القمح بالطور ورأس سدر مع استمرار حث المزارعين على أهمية المشاركة في توريد محصول القمح إلى المطاحن، كما أعلنت أيضا عن بدء تجهيز صوبة زراعية جديدة بإعادة تدوير الادوات القديمة والمتهالكة واستخدامها الاستفادة منها، كذلك تم وضع خطة العمل للعمل بها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك وبحث سبل تنفيذها وتحديد مهام كل شخص من القائمين بالعمل.