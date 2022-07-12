«الزراعة في مصر» يرصد جهود وأنشطة المديريات في أسبوع.. تحصين مواشي وتوزيع أسمدة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 49 من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، أوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 حتى 11 يوليو الحالي.

ضبط 2.6 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وخلال هذا الأسبوع، شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و603 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، وتحصين 14 ألفا و371 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وعقد 9 ندوات إرشادية عن أهمية التحصين و الوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الحقول الإرشادية للمحاصيل والزراعات بنواحي المحافظة، كما تم عقد ندوة إرشادية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعات المختلفة، وتوعية المزارعين بكيفية مواجهة هذه التغيرات.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حيث عقد اجتماعا بجهاز حماية الأراضي لمتابعة التعديات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كما شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 51 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم المرور على 459 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط طن و669 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما أسفرت الحملات عن الانتهاء من تحصين أكثر من 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وأكثر من 27 ألف جرعة ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 86 ندوة إرشادية و216 لقاء إرشاديا، للتوعية بالمشروعات الزراعية القومية الكبرى والمبادرات التي تقدمها الدولة للمزارعين، كما تم المرور على المجازر المنتشرة بأنحاء المحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل المجازر وعملها بكامل طاقتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعا مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية، لمتابعة أعمال التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما واصلت المديرية أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كارت الفلاح

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، حيث تم عقد ندوة حول منظومة كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة، كما شارك مدير المديرية في اجتماع مع محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة لمناقشة الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، كما واصلت المديرية متابعة المزارع الإرشادية و الزراعات الصيفية جنوب بورسعيد، كما تم عقد ندوة إرشادية حول تحميل محصول السمسم على محصول القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الإدارات الزراعية المختلفة، لمتابعة سير الأعمال بها، حيث جرى التشديد على تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والمرور على الحقول الإرشادية.

وجرى عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية وجهاز حماية الأراضي، وتم التنبيه بمتابعة أعمال حماية الأراضي بالنواحي كافة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم حقل لمحصول السمسم المحمل على القطن، كما تم بدء الرش الدوري الوقائي للقطن، وكثّفت المديرية حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: اطسا، ابشواي، طامية.

وتفقد مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة قنا، أول حقل إرشادي لزراعة قصب السكر بنظام الشتل والري الحديث بقرية المخادمه بمرافقة محافظ قنا، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملات المرور على أسواق الماشية بنواحي المحافظة، وتنفيذ أعمال التقصى الوبائي، وتنفيذ أعمال تحصين الماشية، وتوعية المربيين.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عمليات توريد القمح بالطور ورأس سدر، مع استمرار حثّ المزارعين على أهمية المشاركة في توريد محصول القمح إلى المطاحن، كما أعلنت بدء تجهيز صوبة زراعية جديدة بإعادة تدوير الادوات القديمة والمتهالكة واستخدامها الاستفادة منها، ووضع خطة العمل للعمل بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبحث سبل تنفيذها وتحديد مهام كل شخص من القائمين بالعمل.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود في جميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، بشأن أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير ارقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.