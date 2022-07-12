إيرادات فيلم كيرة والجن لكريم عبدالعزيز وأحمد عز تصل لـ46 مليون جنيه

تصدرت إيرادات فيلم كيرة والجن دور العرض السينمائية، على مدار الأيام الماضية، ومنذ بداية عرضه في السينمات، ونال الفيلم إشادات واسعة من الجمهور على مدار الأيام الماضية.

إيرادات فيلم كيرة والجن

وبلغت إيرادات فيلم كيرة والجن، أمس، نحو 7 ملايين و646 ألفًا و48 جنيهًا من إجمالي ما حققته دور العرض السينمائية المختلفة، أمس، إذ بلغت إيراداتها 16 مليونًا و455 ألفًا و884 جنيهًا، بحسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

كما وصل إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن منذ بداية عرضه، يوم 30 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس، ما يقرب من 46 مليون جنيه، إذ يشهد الفيلم إقبالًا كثيرًا من الجمهور عليه منذ بداية عرضه، خصوصًا خلال أيام عيد الأضحى.

أبطال فيلم كيرة والجن

يضم فيلم كيرة والجن مجموعة من الفنانين وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، رزان جمال، أحمد مالك، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد كمال، روبي، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وكشف كريم عبد العزيز، خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه سعيد للغاية بدوره في هذا الفيلم إذ أنه يجسد دور «أحمد عبد القادر كيرة» وهو طبيب مصري يعرفه زملاءه بأنه صديق للإنجليز، لكنه في الأساس مؤسس المقاومة الشعبية ضدهم.

أفلام عيد الأضحى

وتشهد دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى منافسة قوية، حيث يعرض حاليا فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني وهنا الزاهد والذي حصد أمس 4 ملايين و761 ألفًا و934 جنيهًا، إضافة إلى فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام والذي حصد 4 ملايين و30 ألفًا و947 جنيها.