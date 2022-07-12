تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالسلام.. بينهم امرأة

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس امرأة و3 رجال كونوا تشيكلا عصابيا تخصص في السرقة والنصب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استدرجوا سائق «توك توك» وسرقته بالإكراه، والاستيلاء على مركبته الخاصة تحت تهديد السلاح.

سرقة تحت تهديد السلاح

وتلقت دورية المرور الخاصة بقسم شرطة السلام أول، أثناء سيرها بأحد الشوارع دائرة القسم للاطمئنان على استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة، بلاغاً من سائق «توك توك» يفيد تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من امرأة و3 رجال تحت تحديد السلاح.

وتبين أنه حال سير السائق بالمركبة التى يعمل عليها كسائق، استوقفته إحدى السيدات، وطلبت منه توصيلها للمنطقة محل البلاغ، وفي لحظة وصولهما فوجئ بـ3 أشخاص يطلبون منه النزول عن مركبته، وهدده أحدهم بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته، ليستولوا بعد ذلك على مركبته، ولاذوا بالفرار.

التحريات: واقعة السرقة ليست الأولى للمتهمين

وبإجراء التحريات اللازمة وتتبع خط سير المتهمين، وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة الـ«توك توك» المستولى عليها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأظهرت التحقيقات، أن هذه الواقعة ليست الأولى التي قاموا بها، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.