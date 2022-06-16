بعد قليل.. محاكمة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بعين شمس

تعقد محكمة الجنايات بالقاهرة بعد قليل جلستها للنظر في محاكمة تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، حيث كانت جهات التحقيق، قررت إحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في خلال عام 2021، أجروا أعمال حفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار وتهريبه.

كما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين، تهمة الاشترك في تشكيل عصابي من بين أغراضه تهريب الآثار إلى خارج البلاد، والاعتداء على أراضٍ أثرية، بأن قاموا بأعمال الحفر فيها دون ترخيص، وإخفاء أثر متحصل عليه من إثر جريمتهم.

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار

وفي وقت سابق، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، بعد أن توصلت معلومات سرية تفيد قيامهم بالتنقيب عن الآثار في بدروم منزل.

المتهمون زعموا بوجود مقبرة أثرية

كما تبين أن المتهمين زعموا وجود مقبرة أثرية واستعدوا لتهريبها خارج البلاد، وجرى رصدهم وضبطهم، وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين هاني مصطفى، محمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان، قررت تأجيل محاكمة التشكيل العصابي لجلسة اليوم.