محمد دياب عن ترشيحات Moon Knight لجوائز إيمي: سنين التعب تكللت بالنجاح

أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته البالغة وفخره باختيار مسلسله الأمريكي Moon Knight لـ8 ترشيحات مختلفة لجوائز إيمي لعام 2022، بحسب ما أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المسؤولة المانحة لجوائز إيمي.

محمد دياب يعرب عن سعادته بالجوائز المرشح لها Moon Knight

وكتب محمد دياب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه ‏فخور بأن مسلسله «مون نايت» ترشح لـ8 جوائز إيمي، وهي عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس، والصوت والموسيقى التصويرية، مضيفا أن سنتين من حياته كمخرج رئيسي ومنتج منفذ تكللتا بالنجاح.

ترشيحات المسلسل الأمريكي Moon Knight

وجاءت ترشيحات الجوائز التي حصل عليها المسلسل الأمريكي Moon Knight كما يلي:

جائزة أفضل مونتاج صوتي لمسلسل قصير

وأفضل تصوير سينمائي لمسلسل قصير

أفضل أزياء فانتازيا أو خيال علمي

أفضل تنسيق دوبلير في مسلسل درامي

وأفضل اداء صوتي

أفضل أداء لدوبلير

أفضل موسيقى تصويرية أو تأليف موسيقي.

محمد دياب يعلق على اختياره لعناصر مصرية في مسلسل Moon Knight

وحرص «دياب» خلال حلقات مسلسل Moon Knight على الاستعانة ببعض العناصر المصرية سواء الممثلين أو وراء الكاميرا، والذي نال إشادات واسعة من قبل الجمهور.

وقال دياب، في حواره لـ«الوطن»، إنّه حرص على اختيار الممثلين المصريين في كافة المشاهد التي يصلح بها ممثل مصري، إضافة إلى عدد من العناصر التي كانت مصرية وراء الكاميرا، قائلا: «لازم نوريهم طعمنا لأن مثلا المزيكا اللي هيعملها الموسيقار المصري هشام نزيه غير المزيكا المصرية اللي يعملها واحد أمريكاني».