ربيع هاشم يشارك في الفيلم القصير «بطولة من ذهب».. قصة حقيقية

أعلن الفنان الشاب ربيع هاشم، المشاركة في عمل سينمائي قصير يحمل اسم «بطولة من ذهب»، المنتظر انطلاق تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، ويشارك من خلاله في عدد من المهرجانات الدولية.

وأكد ربيع هاشم في بيان له، أنه وضع برفقة المخرج محمود البنداري الخطوط الرئيسية للعمل والمنتظر أن يشارك خلاله عدد من الشباب الذي سوف يتم الإعلان عن أسماءهم خلال الأيام المقبلة .

ربيع هاشم يتحدث عن فيلم «بطولة من ذهب»

وأوضح «هاشم» أن العمل يسرد الكثير من التفاصيل الخاصة بلاعبي الرياضة وكيف يتحولون من خلال الرياضة إلى أشخاص أفضل يفيدون نفسهم والمجتمع، لافتًا إلى أنه يسعى من خلال الفيلم إلى الوصول لأكبر عدد من المهرجانات في العالم.

وأضاف أن فيلم بطولة من ذهب يعد بمثابة قصة حقيقية، لبطل سيتم الإفصاح عن اسمه خلال العمل، حيث ستكون قصة العمل مقتبسة من قصته الحقيقية، والتي سيتم وضع فيديو لأنجازاته خلال العمل، في لافتة طيبة من صناع الفيلم .

أحداث فيلم «بطولة من ذهب»

ويروي الفيلم قصة شخص عانى من الفقر الشديد قبل أن يجد فكرة تجعله يلف العالم أجمع، من خلال أعتماده على الرياضة وتحديدًا «الفتنس» التي تفوق فيها وأستطاع أن يحسن من أوضاعه في حالة من التشويق والإثارة.

مشاركات ربيع هاشم في الأعمال القصيرة

وشارك ربيع خلال السنوات الماضية في أكثر من عمل قصير منهم فيلم «كان لك معايا» للمخرجة روجينا بسالي، وفيلم تالافيزيون للمخرج مراد أبو عيشة، بخلاف مشاركته في أكثر من عمل درامي من مصر والسعودية ولبنان.