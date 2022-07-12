ياسمين صبري تظهر بإطلالة صيفية.. فستان أبيض وشعر منسدل على الظهر «صور»

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بإطلالة صيفية، لفتت من خلالها انتباه جمهورها ومتابعيها، إذ ارتدت فستانا أبيض عليه ورود وأزهار، كما ظهرت بشعر طويل منسدل على ظهرها.

مسلسل «الشادر»

واعتذرت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن عدم مشاركتها في مسلسل «الشادر» بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وأرجعت ذلك إلى أن «الورق غير مناسب لها»، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون عودتها لجمهورها من خلال عمل قوي.

وبعد أيام من هذا التصريح، كشف مخرج العمل سامح عبدالعزيز أنّه هو من اسبتعد ياسمين صبري من العمل، مرجعا ذلك إلى أنّها غير مناسبة للشخصية التي كان من المفترض أن تجسدها.

آخر ظهور لـ ياسمين صبري

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري خلال مسلسل «فرصة تانية» في شهر رمضان 2020، وكانت هذه المشاركة ثاني بطولة مطلقة لها على الساحة الدرامية.

والعمل من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مجدي، وإدوارد، وأيتن عامر، ودياب، وهبة عبدالغني، وعمرو الشناوي، وسارة الشامي، ومحمود البزواي، وأحمد الشامي، ومحمد جمعة، ونهال عنبر، وأحمد النجار.