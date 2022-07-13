الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة.. خطوات سهلة

ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة أون لاين، حتى يمكن دفعها دون الحصول على غرامة للتأخير، ولتوفير الوقت والروتين الذي قد يتعرض لهم المواطنون في المنافذ الحكومية، حيث أتاحت نيابات المرور إمكانية الاستعلام والدفع أو التظلم من خلال الانترنت.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة عبر موقع نيابات المرور في إطار حرصها على الإجابة عن تساؤلات الجمهور فيما يخص الخدمات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة

ويمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات من خلال بضع خطوات يتم اتباعها عبر بوابة نيابات المرور، والتي جاءت كالآتي:

الدخول على موقع نيابة المرور، المخصص لإنهاء خدمات المرور الكترونيًا. ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

يتم بعدها اختيار «خدمات المرور».

سيطلب منك بعد ذلك اختيار الخدمة المطلوبة وفي تلك الحالة ستكون الاستعلامات، ويمكنك الضغط على كلمة الاستمرار الموجودة أسفل الأيقونة.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات والضغط على استمرار.

قم بإدخال رقم اللوحة الحروف والأرقام أو أرقام فقط في المكان المخصص.

ستظهر بعدها بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

خطوات دفع مخالفات السيارات اونلاين

إذا كنت ترغب في دفع قيمة المخالفات المرورية، فيمكنك ذلك إلكترونيًا أيضا من خلال نفس الموقع السابق، لكن بخطوات مختلفة، وهي كالآتي:

العودة الى الصفحة الرئيسية لخدمات المرور ويمكن الدخول من هنــا.

اختيار أيقونة الدفع والضغط على كلمة استمرار أسفلها.

ويمكنك الاختيار من حالتين الاولي هي الدفع الإلكتروني، وعند الدخول عليها، تحديد نوع المخالفة وهي رخص المركبات، إدخال رقم الرخصة، والضغط على اجمال المخالفات، اختيار طريقة الدفع سواء شركات التحصيل أو البطاقات الائتمانية، قم بادخال البيانات وسوف تدفع تلقائيًا.

أما الحالة الثانية فهي الدفع عند الاستعلام، وستقوم بنفس الخطوات السابقة، وستقوم بإضافة العنوان الذي سيتم ارسال شهادة المصالحة عليه، وموعد التسليم ويمكنك الدفع بعد الاستلام.