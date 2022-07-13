طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل.. اقترب موعد السداد

يبحث الكثيرون عن طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تنتهي المهلة التي تضعها الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات، لوقف الخدمة أو غرامة تأخير السداد.

ويستعرض موقع «الوطن» في إطار حرص البوابة على الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين، طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل وذلك بالتزامن مع حلول موعد سداد الفاتورة، وفق المعلن من الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، التي تؤكد على عملائها ضرورة دفع الفواتير في مواعيدها، حتى لا تتعرض لوقف الخدمة أو غرامة تأخير السداد، التي جاءت كالتالي:

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني بشكل مباشر من هنــا.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل

وحتى تتمكن من دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال المنزل بدون الحاجة إلى التوجه إلى السنترال خاصة أننا في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، فيمكن اتباع الآتي:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، وبشكل مباشر اضغط هنــا.

يتم بعدها اختيار الخدمات

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الأرضي.

سيطلب منك إدخال بيانات التليفون الأرضي والتي تتضمن المعلومات الآتية: كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

ثم الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير».

ستظهر بعدها قيمة جميع الفواتير المستحقة على المستعلم والقيمة المادية التي يجب دفعها والتي تختلف من شخص لآخر، حسب نظام الدفع سواء، شهري أو ربع سنوي، أو كل 6 أشهر، أو سنويًا.

بعد ظهور قيمة الفاتورة، يمكنك الضغط على أيقونة سداد الفواتير أون لاين من خلال كلمة سداد واختيار طريقة الدفع.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وهناك عدة طرق للسداد المبالغ المستحقة إلكترونيًا، من خلال اختيار أيقونة الدفع، واختيار الطريقة المناسبة للمستعلم، إما ببطاقة الائتمان أو الفيزا.

وهناك طريقة أخرى وهي دفع فاتورة التليفون الأرضي، عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل «أمان، وفوري، ومصاري».