إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي، بالقرب من قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بمركز ملوي، وأسفر عن الحادث وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 3 أشخاص في حادث سيارة

ولقي 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مركز أبو قرقاص، جنوب المنيا تم نقل نقل الجثث إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق المحيط بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة التي أدت إلى انقلاب السيارة بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وأفادت التحريات أن الأشخاص الثلاثة قد تجمعهم صلة قرابة، وأنهم كانوا في طريقهم إلى المنزل، وتم نقل الجثث الى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم جار العرض على النيابة لتباشر التحقيق في الواقعة.