إخماد حرائق ««نوفايا كاكوفا».. وسماع دوي سلسلة انفجارات في «لوجانسك»

قالت وكالة أنباء «تاس» السعودية، إن جميع الحرائق التي اندلعت جراء قصف أوكراني لمدينة «نوفايا كاكوفا»، تم إخمادها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، مستودعات أسمدة في «نوفايا كاخوفكا» بصواريخ «هيمارس» التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، في «خيرسون» جنوبي أوكرانيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

بدورها، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في مدينة «لوجانسك» الواقعة في منطقة «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، جراء إسقاط صاروخ «توشكا أو» أوكراني فوق المدينة، بحسب معطيات أولية.

ونشرت وكالة «لوجانسك إينفورم سنتر»، مقاطع فيديو لحريق وعمود دخان تم تصويره بالقرب من منطقة «يوبيليني» في «لوجانسك».

بدورها، أعربت جمهورية «دونيتسك» الشعبية عن رغبتها بأن تصبح جزءا من روسيا كجمهورية، وقالت وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا، للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن مواطنين الجمهورية، يقاتلون اليوم من أجل رموز الدولة هذه.

«دونيتسك»: أولوية البلاد هي تحرير الجمهورية في الوقت الحالي

وأشارت نيكونوروفا، إلى أن أولوية «دونيتسك» الشعبية في الوقت الحالي، هي تحرير الجمهورية، وحثت الوزيرة على عدم التسرع في الأمور. وتابعت قائلة، حول الاستفتاء، إن الجمهورية ستنظر إلى إرادة الشعب، ووفقا لها ستواصل عملها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، دخول 16 سفينة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل صادرات من الحبوب عبر قناة «نهر الدانوب» على «البحر الأسود»، فيما أشار وزير البنى التحتية الأوكراني كوبراكوف أوليكساندر، إلى أن 90 سفينة أخرى تنتظر دورها لتحميل الحبوب.

وتوقع أوليكساندر، زيادة التصدير بمعدل 500 الف طن من الحبوب عبر قناة «نهر الدانوب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت السلطات التركية، أنها ستستضيف اجتماع رباعي يضم بجانب تركيا، وفدين من روسيا وأوكرانيا ودبلوماسيين من الأمم المتحدة، في «إسطنبول» لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر «البحر الأسود».

تركيا: تواجد 20 سفينة تجارية في «البحر الأسود» يمكن تحميلها بحبوب أوكرانيا

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون أتراك، إلى تواجد 20 سفينة تجارية في «البحر الأسود» يمكن تحميلها بالحبوب الأوكرانية على وجه السرعة، وفقا ملا ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.