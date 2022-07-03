روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على «لوجانسك» بعد معارك شرسة لأسابيع

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنَّ قواتها والقوات الموالية لها، أصبحت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك، بحسب ما نقلته شبكه «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضافت وزارة الدفاع أن السيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك في إقليم الدونباس، الذي يقع شرقي أوكرانيا، جاءت بعد سيطرتها وتحرير مدينة ليسيشانسك، التي تعد آخر مكان كانت تسيطر عليه القوات الأوكرانية في منطقة لوجانسك، بحسب ما أوضحته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

«كييف» تلتزم الصمت

وعلى الجانب الآخر، التزمت «كييف» الصمت، ولم تصدر أي تعليق على ما أعلنته وزارة الدفاع الرسية حتى هذه اللحظة، ولم تعلق كييف على هذه التطورات حتى الآن.

يُذكر أنَّ القوات الأوكرانية، طالبت المواطنين في وقت سابق مغادرة مدينة ليسيشانسك، وذلك بعد اندلاع معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وشهدت الحرب الروسية في أوكرانيا، تطورات متسارعة وتحديداً في المناطق التابعة لجمهوريى لوجانسك الشعبية خلال الأيام الأخيرة، حيث كثفت موسكو من هجومها على ليسيشانسك.

الحرب تدخل يومها الـ130

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ130، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

ويقع إقليم الدونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، ويضم جمهوريتي لوجانسك ودونيستك الشعبيتن، وأغلب ساكني القليم يتحدثون الروسية ويحملون الجنسية الأوكرانية، وسبق أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاقية يوم 21 فبراير الماضي أي قبل اندلاع الحرب بـ3 أيام معلنا اعترافه بسيادة الجمهوريتين وانفصالهما عن أوكرانيا.

ولاقت هذه الخطوة غضب دولي، وقامت عدة دول غربية منها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع عدة عقوبات على روسيا، وهو الأمر الذي استقبله بوتين بشن عملية عسكرية على أوكرانيا، معلناً عدة أهداف أبرزها حماية المدنيين في إقليم الدونباس، ووقف تمدد حلف شمال الأطلسي الناتو بالقرب من الحدود الروسية.