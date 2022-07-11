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«الأورمان»: ذبح وتوزيع لحوم 420 أضحية على مراكز وقرى الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
02:56 م | الإثنين 11 يوليو 2022
لحوم جمعية الأورمان

لحوم جمعية الأورمان

أعلنت جمعية الأورمان عن استمرار ذبح الأضاحي لليوم الثالث على التوالي ومن داخل مجزر طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مؤكدة على الاستمرار في ذبح وتوزيع لحوم 420 أضحية على مراكز وقرى الدقهلية، بدأت في ذبحها من بعد صلاة العيد، واليوم جاري استكمال الذبح إلى عصر آخر أيام التشريق، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وجاري توزيع لحوم الأضاحي على 27  قرية.

توزيع اللحوم أول وثاني أيام العيد

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، كيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية، في بيان صحفي، إنه تم توزيع اللحوم أول وثاني أيام العيد على أهالي أكثر من 27 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في الدقهلية.

اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة

وفي إطار متصل، أفاد ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن اللحوم البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الدقهلية، تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرا أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر طنامل بمركز أجا المعتمد من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الأطباء البيطريين. 

وذكر أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبا، وحصة محافظة الدقهلية من المستورد 61 ألف كيلو لحوم بعد وصولها إلى مصر مباشرة، والبلدي 420 أضحية توزع على القرى والنجوع.

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بقلم صالح رمضان