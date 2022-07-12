عودة الحركة المرورية على طريق خط 13 بنها القناطر بعد إصابة 5 في حادث تصادم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها علي طريق خط 13 بنها القناطر عقب رفع آثار حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك إثر إصابة 5 أشخاص في المنطقة بين بلتان والعمار مركز طوخ، حيث جرى تجنيب المركبات المتسببة في الحادث، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحادث وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث.

إصابة 5 في حادث طريق خط 13

وكان قد أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على خط 13 بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى، مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث خط 13

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق خط 13 بطوخ، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى.

على الفور، جرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وأسفر الحادث عن إصابة عن 5 مصابين وهم نجلاء محمد رضا، 45 عامًا، مقيمة بالعمار الكبرى، وآية يوسف عبدالعليم، 21 عامًا مقيمة العمار الكبرى، وأسماء يوسف عبدالعليم، 18 عامًا، ومقيمة بالعمار الكبرى، وأميرة يوسف عبدالعليم، 23 عامًا، ومقيمة بالعمار الكبرى، وحمزة محمد بيومي، 30 عامًا، ومقيم بالعمار الكبرى.