إصابة شابين في حادث مروري لسيارة ملاكي ببني سويف

أصيب اثنان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إثر حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي برصيف طريق السادات قبل مطلع كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق السادات في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي برصيف طريق السادات قبل مطلع كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، ووجود عدد من الإصابات، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف طريق السادات قبل مطلع كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، ووجود عدد من الإصابات، وعلى الفور دفع المرفق ب 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة اثنين في حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف ببني سويف

واسفر الحادث عن إصابة «أندرو . ب . إ»، 19 سنة، طالب، مصاباً بجروح وسحجات بالوجه، و«محمد. أ . م» 24 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه، وجرى نقلهما الى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.