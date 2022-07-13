تسمم أم وأطفالها الثلاثة يتسبب في «جلطة» للأب بالوادي الجديد

ليلة حزينة ومؤسفة شهدتها محافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، حيث استيقظ أهالي مدينة الخارجة علي حادثة صادمة، والتي تعد دخيلة على مجتمع الوادي الجديد، حيث تسممت أسرة كاملة تقطن بحي المحابس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مكونة من الزوجة وأطفالها الثلاثة، جراء تناول مادة غير معلومة حتى الآن.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما وصل إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بسيارة الإسعاف 4 أفراد أم وأطفالها الثلاث ، في حالة إعياء شديد ودخلت الأم إلى العناية المركزة هي وطفلتها الصغيرة والتي تبلغ من العمر سنة وستة أشهر ولكنها فارقت الحياة في وقت الظهيرة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتم نقل الطفلة جنى 5 أعوام والطفل مالك 3 سنوات إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطاراً من مستشفى الخارجة التخصصي، يفيد وصول4 حالات تسمم من أسرة واحدة حاول إنقاذ الزوجة وطفلتها ولكن سرعان ما لقوا مصرعهم على الفور، وتم تحويل ابنه إلى مستشفي أسيوط الجامعي لمحاولة انقاذه، ومقيمين بمنطقة حي المحابس قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .

وكان الاعتقاد ببداية الأمر تناول وجبة فاسدة أو عصير غير صالح للاستهلاك، ولكن وفقا لرواية شهود عيان أحد الأطفال قبل وفاته إن حادث التسمم ليس عارضا وبفعل فاعل، لخلافات أسرية.

بدأت الواقعة بوصول الأم «ميادة. ن» ربة منزل وأطفالها الثلاثة لؤلؤة ومالك وجنا، إلى مستشفى الخارجة التخصصي مصابين لحالة إعياء وأعراض تسمم وقد لفظت الأم ميادة والابنة الكبرى لؤلؤة أنفاسهما أثناء محاولة إسعافهم وقد تم نقل الأطفال جنى ومالك " إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه ولكن القدر كان له رأي آخر حيث توفي الطفلان جني ومالك.

إصابة الأب بجلطة

وتم إبلاغ الأب «طارق. م» الذي يعمل فران بالواقعة بتسمم زوجته وأطفاله الثلاثة، ليسقط مغشيا عليه من هول الواقعة ويصاب بجلطة يرقد على إثرها داخل مستشفى الخارجة التخصصي.

وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ووضع جثث الأم والابنة الكبرى تحت تصرف النيابة لحين وصول الطب الشرعي اليوم من محافظة أسيوط لبيان الصفة التشريحية لهما.

كما عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، جتماعًا طارئًا لمتابعة أداء غرف العمليات بالمحافظة وآليات التعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة، وذلك من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس مجدى الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء الجهات المعنية.

وتابعت تعرض أحد الأسر بمدينة الخارجة لحالة تسمم أسفرت عن وفاة أم وابنتها وإصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، موجهًة بتشكيل لجنة عاجلة من الطب الوقائي بمديرية الصحة، لتحليل عينات الأغذية الموجودة بالمنزل لبيان سبب حالة التسمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.