مصرع وإصابة 33 شخصا حصيلة 10 حوادث خلال 24 ساعة في الصعيد

شهدت شبكة طرق الصعيد اليوم خلال 24 ساعة 10 حوادث سير لقي خلالها 13 شخصا مصرعهم، وأصيب بها 20 شخصا بينهم العديد من الأطفال وقد تم رفع آثار الحوادث وإعادة تسيير الطرق عقب نقل المصابين لأقرب مستشفى لإسعافهم.

مصرع طفل صدمته سيارة نقل أمام منزله

لقي طفل في محافظة سوهاج مصرعه عقب اصطدام سيارة ربع نقل به أمام منزله بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وأصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية تونة الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وتم نقل الصابين لمستشفي ملوي المركزي لإسعافهم .

بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم بانقلاب سيارة ملاكي بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا أيضا عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها نتيجة السرعة الزائدة.

مصرع 3 من عائلة واحدة بحادث بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر إنقلاب سيارة ملاكي أثناء عودتهم من حفل زفاف وقد تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي.

أصيب شابان نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في مدينة بني سويف وتم نقلهم لمستشفي بني سويف العام لإسعافهم.

مصرع شاب بحادث داخل محطة بنزين بسوهاج

لقي شاب مصرعه داخل محطة بنزين بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج عقب اصطدام سيارة المواد البترولية ليلفظ الشاب أنفاسة الأخيرة بالحال.

مصرع وإصابة 6 من عائلة واحدة بالبحر الأحمر

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الزعفرانة عند الكيلو 50 وتم نقل المصابين لمستشف رأس غارب المركزي.

أصيب شاب بكسر بالجمجمة بمركز طما بمحافظة سوهاج إثر اصطدامه بسيارة نقل أثناء استقلاله دراجتة النارية وتم نقله لمستشفى محافظة أسيوط الجامعي.

اصطدمت سيارتان ملاكي بمحافظة بني سويف بالطريق الزراعي الفرعي بجوار طنسا وأصيب 4 وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة أب ونجله بحادث تصادم

كما انقلبت دراجة نارية بطريق فرعي بجوار قرية عتمان بمحافظة بني سويف ليصاب أب ونجله بالحادث وتم نقلهم لمستشفى بني سويف المركزي.