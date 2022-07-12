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إصابة 14 شخصا من أسرة واحدة في حادث بالشرقية.. «كانوا رايحين المصيف»

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
10:19 ص | الثلاثاء 12 يوليو 2022
حادث ميكروباص - أرشيفية

حادث ميكروباص - أرشيفية

أصيب 14 شخصًا من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص يستقلها ركاب من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى المصيف، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بينهم 7 أطفال.

نقل المصابين للمستشفى 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ومستشفى التأمين بالعاشر لتلقي العلاج اللازم.

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