مصرع وإصابة 147 شخصا على طريق الصعيد خلال 24 ساعة

شهدت شبكة طرق الصعيد مصرع وإصابة 147 شخصا خلال 24 ساعة فقط سلسلة من الحوادث بدأت بحادث اصطدام أتوبيس نقل ركاب بطريق أبوسمبل أسوان بسيارة مبرد ثلاجة، مرورا بالعديد من حوادث الطريق على طريقي الصعيد الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي، حيث تعد المواسم والأعياد مواقيت عودة المغتربين إلى ذويهم ومسقط رأسهم لقضاء إجازة العيد، فكان معظم الضحايا أسر كاملة وينتمون لعائلة واحدة.

مصرع وإصابة 53 خلال حادث سير بأسون

بداية من حادث طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث اصطدمت سيارة مبرد ثلاجة لحفظ الأسماك بأتوبيس ركاب لينتج عن الحادث مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 وتم نقل المصابين لمستشفيات أسوان العامة والجامعية حيث تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

إصابة 8 أشخاص بالوادي الجديد

وانقلبت سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، بمحافظة الوادى الجديد وأصيب 8 أشخاص بينهم طفلين بالحادث، حيث كانوا بطريقهم لمحافظة أسيوط لقضاء العيد وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصى لإسعافهم .

إصابة 12 بحادث تصادم بالمنيا

كما وقع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة الفيوم نتيجة للسرعة الزائدة وقد أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال وأسرة كاملة من محافظة المنيا، تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

مصرع وإصابة 7 من عائلة واحدة بسوهاج

وقد شهدت محافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أثناء عودته من محافظة الإسكندرية بطريقة لقرية الصوامعة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج لقضاء عيد الأضحى المبارك، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 ومصرع 3 جميعهم من عائلة وأحدة، وقد تسلم ذويهم الجثث لنقلها إلى مثواها الأخير بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

اصطدام 3 سيارات ببنى سويف

فيما اصطدمت 3 سيارات، تاكسي وملاكى وربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص ومصرع آخر، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

مصرع وإصابة 3 بحادث ببنى سويف

وشهدت محافظة بنى سويف مصرع طفل ووالده، بينما أصيب طفل أخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق سمسطا، جميهم من محافظة سوهاج حيث كانوا بطريقهم لقضاء العيد وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام لحين استلام ذويهم للجثث.

إصابة 19 بحادث سير ببنى سويف

وداخل محافظة بنى سويف أيضا أصيب 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بنى سويف باتجاه محافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفيات محافظة بنى سويف العامة والجامعية.

إصابة 34 بانقلاب أتوبيس بسفاجا

وفى محافظة البحر الأحمر أصيب 34 جراء انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري بالغردقة، قادما من مدينة مرسى علم، متوجها إلى مدينة القاهرة، وقد تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لإسعافهم.

مصرع وإصابة 10 بالبحر الأحمر بحادث سير

كما شهدت محافظة البحر الأحمر أيضا إصابة 9 أشخاص ومصرع أخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 60 بطريق سفاجا-قنا، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي فيما أخطر ذوى الجثة لاستلامها.

مصرع أسرة من 7 أفراد وإصابة 2 أخرين بحادث تصادم بسوهاج

وفى محافظة سوهاج على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز جهينة لقى أستاذ جامعي مصرعه وأسرته كاملة، زوجته وأبنائه الخمسة، مصرعهم بحادث تصادم، كما أصيب 2 أخرين بالحادث، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بسيارة الأستاذ الجامعي الملاكي، ليسفر الحادث عن مصرع الأسرة كاملة، وإصابة سائق السيارة النقل ومرافقه، وقد كانت الأسرة بطريقها من محافظة أسيوط مقر عمل رب الأسرة إلى محافظة الأقصر لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك بين ذويهم، وتم تسليم الجثامين لذويهم وتشييع الـ7 جثث، بينما نقل المصابين لمستشفى جهينة العام.

حوادث الطرق سبب الوفاة الأول عالميا

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي بيونيو 2022 أن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين حول العالم من عمر 15 إلى 29 عاما حيث يلقى نحو 1.3 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور حول العالم.