وزير النقل يترأس الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

في بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة زيادة الشركة لحجم الأعمال والتوسع في الأعمال المتخصصة بإعادة التدوير باستخدام أحدث التطبيقات العالمية في صيانة الطرق بكل أنحاء الجمهورية وخاصة بالمحليات، مما لها كبير الأثر في إنجاز المشروعات في وقت قياسي وتوفيرا لتكلفة هذه المشروعات مقارنة بالطرق التقليدية وكذلك ضرورة التوسع في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الممرات الجوية للمطارات على مستوى الجمهورية.

بدء الشركة في تدشين مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية

وتم استعراض بدء الشركة في تدشين مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي فائق السرعة بأحدث المواصفات العالمية باستثمارات مالية ضخمة تصل إلى 350 مليون جنية للاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ جسر القطار الكهربائي LRT «عدلي المنصور – العاصمة الإدارية» وما تقوم به الشركة من العمل المستمر على تدريب الكوادر الفنية من العاملين والحفاظ عليهم باعتبار انهم مستقبل الشركة.

خاصة وأن الشركة تنفذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2022 والتي تستهدف تحقيق إنتاج بنحو 2.5 مليار جنيه.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال خلال عام 2021، حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 1226 مليون جنيه وتحقيق أرباح صافية بمبلغ 131.63 مليون جنيه مقابل 63.47 مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها 68.16 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 107.4%.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 / 2021 بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 115 مليون جنيه لتدعيم أسطول المعدات المتخصصة الحديثة لتنفيذ خطة الشركة الطموحة.

وجدير بالذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.