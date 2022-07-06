وزير النقل يشيد بالتعاون مع بنك EIB: مشروعات مميزة تخدم ملايين الركاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB، برئاسة جيلسومينا فيجلبوني، نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبحث التعاون المستقبلي في قطاعات النقل كافة.

تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات، التي تخدم ملايين الركاب يوميا، ثم تباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة بقيمة 1,128 مليار يورو، مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد (أبوقير - الإسكندرية) بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو.

مشروعات السكة الحديد

كما تناول اللقاء، التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل «تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (طنطا - المنصورة - دمياط)، وتجديد أعمال هندسة السكة من (طنطا - المنصورة)، وازدواج السكة من (المنصورة - دمياط)، وشراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة إجمالية 221,353 مليون يورو، إضافة الى تمويل عدد من مشروعات مترو الأنفاق الأخرى، مثل المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 600 مليون يورو، والمساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بإقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305 ملايين يورو.

وأكد الوزير، التطلع إلى مزيد من التعاون، خاصة وأنّ وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات، والتي قد تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين، مثل مشروعات تطوير خطوط (شربين - قلين - كفر الشيخ) و(أبوكبير - المنصورة)، و(دسوق - مطوبس - كفرالشيخ)، و(كفرالشيخ - دمنهور)، و(البوصيلي - رشيد)، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتحديث خطوط الضواحي السكك الحديدية، بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطوط الرئيسية الثلاث لشبكة السكك الحديدية، والاهتمام الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي الحضري في أنحاء الجمهورية كافة، لافتا إلى أنّ مصر حريصة على التعاون دائما مع الشركاء الدولين والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية لتفيذ المشروعات العملاقة في شتى المجالات ومنها النقل.

مشروعات النقل المستدام

من جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إنّ البنك ملتزم بشكل كبير بالبناء على سجله الحافل، وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين.

وأشادت فيجليوتي، بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدة سعادتها بزيارة مصر، ومشيدة بما رأته خلال زيارتها لمصر من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل، ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أنّ البنك على استعدادا تام لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل كافة، خاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل النهري، إضافة إلى مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بينهما، لوضع خارطة طريق تشمل مجالات التعاون المستقبلي المشترك، وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية.